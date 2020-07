Uitbaters restaurant ‘t Sleutelgat brengen gin ‘Kagiana’ op de markt Claudia Van den Houte

06 juli 2020

Ninove Restaurant 't Sleutelgat in Lieferinge brengt zijn huisgemaakte gin 'Kagiana' op de markt.

“In 2018 gingen we al van start met een gedistilleerde gin op basis van citrusvruchten”, vertelt Laetitia Van Holder van restaurant ‘t Sleutelgat. “De aroma’s die toen vrijkwamen waren te soft, waardoor deze gin niet opvallender was dan andere gins. Na verschillende tests kwamen we tot de conclusie dat we meer smaken konden verkrijgen door de botanicals te infuseren. Om de gin, naast het aromatische, wat pit te geven, werkten we hem op met ‘sanshobes’. Deze bes van Japanse oorsprong - letterlijk vertaald als ‘citroenpeper’ - blijft lang nazinderen op de tong. Doseren was hierbij primordiaal.”

De naam van de gin verwijst naar restaurant ‘t Sleutelgat. “Gezien de Japanse toets van de gin hebben we de naam van onze zaak letterlijk laten vertalen. Zo was ‘Kagiana’ geboren. Je kan puur ‘on the rocks’ genieten van de gin of hem blenden met een citrus tonic.”

Meer info via www.restaurant-sleutelgat.be.