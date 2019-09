Uitbaters ‘De Wettel’ bouwen café na 25 jaar volledig om tot Oostenrijkse bierstube Claudia Van den Houte

24 september 2019

16u13 0 Ninove Café ‘De Wettel’ kreeg voor zijn 25-jarig bestaan een volledige metamorfose. Het volkscafé werd volledig omgebouwd tot een Oostenrijkse bierstube.

Uitbaters Annita Sonck en Dirk Souffriau namen in 1994 het toenmalige café Sport Time in de Stationsstraat over. Het café onderging al drie keer een vernieuwing. Zo werd het ook uitgebreid met een zaaltje voor feestjes en vergaderingen. In 2011 veranderde de naam van het café naar De Wettel. Nu kreeg het café, 25 jaar na de overname door Annita en Dirk, een volledige make-over. Het café werd het voorbije half jaar volledig gestript, van plafond tot vloer, en door Dirk en Annita helemaal zelf omgebouwd naar een Oostenrijkse bierstube. “Wij gaan veel op vakantie in Hongarije en Oostenrijk”, vertelt Annita. “We houden van die gezellige sfeer, zeker rond Kerstmis. Ik versierde het café al elk jaar in de kerstperiode, maar dit jaar zullen we enorm inzetten op kerstversieringen, zoals je ze in de cafés in Oostenrijk ziet met kerst. Je zal hier in de wintermaanden ten volle kunnen genieten van de kerstsfeer, met een warm drankje bij onze gezellige tegelkachel.”

Bezoekers kunnen naast het volledige gamma dranken van brouwerij Haacht ook in het café terecht voor Oostenrijkse en Hongaarse specialiteiten. Er zijn ‘bier und schnaps’, halve liter- en literglazen en voor de liefhebbers is er ‘weisbier’ te verkrijgen. Ook het terras werd volledig aangelegd in het thema. “Nu alleen hopen dat het stadsbestuur zijn woord houdt en we binnenkort ook kunnen genieten van een vernieuwd stationsplein.”

De officiële opening van ‘Bierstube De Wettel’ vindt plaats op zaterdag 28 september vanaf 20 uur. Het café in de Stationsstraat 69 in Ninove is alle dagen, behalve op maandag, open vanaf 16 uur en op zaterdag vanaf 18 uur.