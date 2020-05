Uitbater copycenter plaatst lockerkast om afhalingen tijdens coronacrisis te vergemakkelijken Claudia Van den Houte

15 mei 2020

18u40 36 Ninove Erwin Vanden Meersch, de uitbater van copycenter/drukkerij Mailing Company Ninove, heeft een lockerkast geplaatst aan zijn zaak langs de Aalstersesteenweg. Die moet het afhalen van bestellingen vergemakkelijken in deze coronatijden.

“Veel mensen bestellen via e-mail. Ze sturen ons de bestanden door en wij drukken ze af zoals gewenst, waarna de klant zijn bestelling kan komen afhalen”, vertelt Erwin. “Gezien de coronamaatregelen en de afstandsregels, mogen we momenteel telkens slechts één klant tegelijk binnenlaten in de zaak. Daardoor moeten klanten regelmatig buiten wachten.” Om zijn klanten het wachten te besparen, installeerde hij een lockerkast. “Wij sturen klanten na hun bestelling een betaallink door. We krijgen automatisch een melding wanneer de klant betaald heeft, waarna we een lockernummer en een code doormailen waarmee hij de bestelling kan komen ophalen. De codes worden uiteraard telkens veranderd.”

“Klanten die dat wensen, kunnen ook nog steeds hun bestelling gewoon binnen in de zaak komen ophalen. Daar werden de nodige beschermingsmaatregelen genomen, zoals plexiglas en ontsmettingsmiddel voor de handen. We geven evenwel de voorkeur aan de lockerkast en ik denk dat de klanten die voorkeur ook zullen hebben. Het is immers veel gemakkelijker, ook al omdat je je bestelling ook nog na de openingsuren kunt ophalen.” De lockerkast, met tien lockers, blijft ook na de coronacrisis staan.

Een bestelling plaatsen kan via contact@mailingcompany.be.