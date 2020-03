Twintiger vermoedelijk neergeschoten na banden met drugsmilieu Koen Baten

23 maart 2020

13u12 56 Ninove Werd Y. F. uit Appelterre-Eichem gisteren doodgeschoten na een fout gelopen drugsdeal? De jongeman werd gisteren met schotwonden aangetroffen in een steegje dat bij vele buurtbewoners bekend staat als plaats om te dealen. Ook zou F. banden gehad hebben met het drugsmilieu. De buurt reageert alleszins geschokt. Zij zagen hem als een vriendelijke jongen en zagen in hem niets kwaad. “Hij was altijd bijzonder vriendelijk en er kon altijd een babbeltje af bij hem”, aldus zijn buren.

Y.F. werd gisterenochtend dood aangetroffen in het steegje tussen de Leon Dauwstraat, waar hij woonde, en de kerk van Appelterre. Een buurtbewoner die om boodschappen ging, trof hem daar aan. “De man belde onmiddellijk bij ons aan om te zeggen dat er een jongeman levenloos op de grond lag”, vertelt de buurvrouw, die vlak naast het steegje woont. “We hebben dan meteen de politie gebeld. Mijn man is zelf nog even gaan kijken, maar kon eigenlijk niet veel zien. Hij zag alleen dat de man op zijn buik lag en dat er wel een klein beetje bloed te zien was”, klinkt het. De buren hebben verder niets gezien of gehoord.

Het slachtoffer werd naar alle waarschijnlijkheid neergeschoten, want er zouden schotwonden aangetroffen zijn. In het kleine wandelpaadje lag er heel wat bloed verspreid over een afstand van 50 meter. Het slachtoffer probeerde mogelijk dus nog te ontsnappen. Op dit moment wijst alles in de richting van het drugsmilieu. “In het straatje wordt regelmatig drugs gedeald”, vertelt een bewoner van het dorp. “Ik hoorde ook al dat hij regelmatig met drugs in aanraking was gekomen.” Of het om een fout gelopen deal zou gaan of een afrekening blijft voorlopig onduidelijk. De dader die de man neerschoot werd alleszins nog niet gevat.

Geschokte buurtbewoners

Y. zelf woonde in in de Leon Dauwstraat, samen met zijn moeder. Het is een zeer rustige wijk, die geschokt is door wat er gisteren gebeurde. Zijn buren kunnen geen kwaad woord over hem vertellen. “Hij was een doodbrave jongen die geen vlieg kwaad deed”, klinkt het. “We hebben nooit problemen met hem gehad, hij was altijd bereid om een praatje te slaan, en dan vernemen we nu dit nieuws. Het is echt verschrikkelijk”, klinkt het. Ook zij weten nog altijd niet wat er gebeurde. “Het wandelpaadje wordt door heel veel mensen gebruikt. Het is hier ook altijd heel erg rustig, dus het minste geluid kan je hier horen”, klinkt het.

Langsheen de plaats van het misdrijf passeerden ook nog enkele andere bewoners die geschrokken zijn. “Dit is zo vreemd. Dit kan toch niet zonder reden gebeurd zijn”, vragen ze zich af. Het parket is bezig met een onderzoek. “We voeren een gerechtelijk onderzoek, maar verder kunnen we geen commentaar geven. We kunnen ook niet bevestigen noch ontkennen dat er een link is met het drugsmilieu”, klinkt het.