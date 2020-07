Twintiger krijgt 1.600 euro boete nadat hij werd betrapt met vriend op bankje tijdens lockdown: “We hadden elkaar al meer dan een jaar niet gezien” Koen Baten

02 juli 2020

14u15 0 Ninove Kevin C. (21) uit Zottegem stond donderdagochtend terecht voor de politierechter in Aalst wegens een niet-dringende verplaatsing tijdens de lockdown. Hij werd betrapt op een bankje in Ninove samen met een vriend die hij al meer dan een jaar niet gezien had. “En die paar extra maanden kon je niet meer wachten?", vroeg de politierechter zich af.

De feiten speelden zich af op 5 april in de Albertlaan in Ninove. Kevin C. werd daar betrapt op een bankje door de politie terwijl het niet was toegelaten. De jongeman besefte dat hij in de fout is gegaan, maar kon geen excuses voorbrengen. “Je had toch telefonisch kunnen bellen, of enkele maanden kunnen wachten", zei de rechter.

C. zelf begrijpt dat er hem een straf te wachten staat. “De maatregelen zijn er om gevolgd te worden en het is genoeg gezegd geweest", aldus de rechtbank. De overtreding leverde Kevin C. een geldboete op van 1.600 euro. Als hij de geldboete niet betaald, krijgt hij een gevangenisstraf van twee maanden.