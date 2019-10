Tweeling trouwt samen met partners tijdens dubbel huwelijk: “We doen alles samen, dus ook trouwen” Claudia Van den Houte

06 oktober 2019

14u33 6 Ninove Tweelingbroers Sébastien en Laurent Neufkens (33) zijn samen met hun partners Tanja en Deborah in het huwelijksbootje getreden tijdens een dubbel huwelijk. Al sinds hun geboorte zijn de broers onafscheidelijk. Ook hun kersverse echtgenotes Tanja en Deborah kunnen het heel goed vinden met elkaar: “We beschouwen elkaar als zussen.”

Sébastien en Laurent waren als kind nooit ver uit elkaars buurt: wie de ene zag, zag de andere. “We waren altijd bij elkaar, samen aan het ruziemaken en spelen. En als we niet samen waren, dan was het voortdurend: ‘Waar is Sébastien?’ of ‘Waar is Laurent?’. We hebben ook samen in de klas gezeten, al hebben ze ons in het lager onderwijs uiteindelijk uit elkaar moeten halen, omdat we teveel plezier maakten tijdens het studeren. We hebben ook heel onze jeugd lang samen gevoetbald”, vertelt Laurent. “Als kind altijd alles samen doen, heeft onze band geschept. Die is enorm sterk. Ook met onze zus trouwens. We zijn eigenlijk een hechte drietand.”

Ook nu nog doen de broers alles samen. “We zijn allebei jeugdtrainer bij voetbalclub Olsa Brakel en we werken zelfs in hetzelfde bedrijf. We zijn actief in de bouwsector, meer bepaald schrijnwerk. Ik ben productieassistent en Sébastien werkt in de productie. We zien elkaar elke dag. En als er al eens een dag is waarop we elkaar niet gezien of gehoord hebben, dan bellen we. We gaan ook veel samen op reis.”

Partners wisselen

Onder meer tijdens één van die reizen samen haalden de broers al eens een grapje uit met hun partners. “We waren samen aan het wandelen en mijn broer en ik liepen naast elkaar achter de vrouwen”, vertelt Laurent. “We verwisselden van T-shirt en gingen dan elk naast elkaars vrouw lopen. Zo hebben we twee minuten hand in hand gewandeld met elkaars vrouw, tot Tanja besefte: ‘Dit klopt niet’.”

“Ze proberen ons soms wel eens beet te nemen, ja”, zegt Tanja, de vrouw van de andere helft van de tweeling, Sébastien. “Op reis hadden ze ook eens verwisseld van zwemshort. Toen waren we er bijna ingelopen, maar we zien het altijd op tijd. Er zijn nog geen misverstanden gebeurd. De kindjes vergissen zich soms wel eens.” Sébastien en Tanja, die in Ninove wonen, hebben samen twee kinderen: Laïs (9) en Mathis (6). Laurent en Deborah, uit Geraardsbergen, hebben samen één zoontje: Eliano (6). Mathis en Eliano zijn in hetzelfde jaar geboren.

Wachten op elkaar

Aangezien de broers alles samen doen, leek samen in het huwelijksbootje treden voor hen een logische stap. “We hadden iets van: we zijn constant samen, laten we samen ook trouwen”, aldus Laurent. “Het idee is er al langer”, vertelt Tanja. “Sinds Laurent en Deborah en Sébastien en ik samenzijn, zijn Deborah en ik goede vriendinnen geworden. We hebben allebei geen broers of zussen en beschouwen elkaar als zus. We hadden al gezegd: als we ooit trouwen, zou het fijn zijn om dat samen te doen. Wij zijn al vier jaar verloofd, zij een jaar. Eigenlijk hebben we op hen gewacht om het samen te doen. We hadden ons gezamenlijke huwelijk een jaar goed voorbereid en zijn zeer blij dat het gelukt is”, besluit Tanja. “Door het samen te doen, is het uniek”, aldus Laurent.

Na de burgerlijke huwelijken in Ninove en Geraardsbergen, was er een kerkelijk huwelijk in de kerk van Geraardsbergen. Zangeres Silvy De Bie bracht er verschillende liedjes.