Tweede ‘Race tegen Honger’ zamelt opnieuw heel wat voedsel in voor minderbedeelden Claudia Van den Houte

30 juni 2019

23u26 6 Ninove In en rond de studio van radio PROS in Heldergem hebben medewerkers en vrijwilligers zich opnieuw 12 uur doorlopend ingezet voor mensen in armoede in Ninove.

Voor het tweede jaar op rij werd er de hele dag voedsel en drank ingezameld ten voordele van ‘Zonder honger naar bed: Ninove en deelgemeenten’, een organisatie van vrijwilligers die eten wegschenken aan mensen die het niet breed hebben. Het initiatief ging twee jaar geleden van start met een Facebookgroep waarop foto’s konden worden gepost van eten dat anders weggegooid zou worden om het te delen met wie er echt nood aan heeft. Mensen konden zondag de hele dag lang voedsel en drank voor minderbedeelden komen brengen naar de studio van radio PROS in de Leistraat in Heldergem.

In de studio werden er ook 12 uur lang interviews afgenomen die live op de radio te horen waren, onder meer met de Ninoofse burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) en de Ninoofse schepen van Sociale Zaken Veerle Cosyns (Samen). “Voeding is een basisbehoefte en mensen in armoede moeten vaak heel hard werken om ervoor te zorgen dat ze brood op de plank krijgen. Initiatieven als ‘Zonder honger naar bed’ dragen enorm bij om mensen daarin bij te staan”, vertelde De Jonge aan PROS. “In Ninove hebben we een vrij hoog armoedecijfer dat elk jaar stijgt. Dat betekent dat we op beleidsniveau toch een aantal initiatieven moeten nemen, maar dat is natuurlijk complementair aan de private initiatieven. ‘Zonder honger naar bed’ is een prachtig initiatief van Rita en Brigitte die ervoor zorgen dat de basisbehoefte van mensen, namelijk eten, bij mensen en hun gezin terechtkomt.”

Buiten aan de studio konden mensen genieten van een drankje en een hapje, een gastoptreden van zanger Marc Tompson en een tombola, allemaal ten voordele van ‘Zonder honger naar bed: Ninove en deelgemeenten’.