Tweede markt sinds coronacrisis verloopt vlotter na aanpassingen Claudia Van den Houte

02 juni 2020

11u44 0 Ninove De tweede markt in Ninove sinds de coronacrisis verliep dinsdag vlotter. Er werden na de eerste testmarkt een aantal aanpassingen doorgevoerd.

Zo werd de circulatie op de markt aangepast en werden de openingstijden herbekeken. Er is voortaan tweerichtingsverkeer aan de bovenkant van de markt (kant Oudstrijdersplein), zodat marktbezoekers de volledige markt aflopen, en zowel de in- als uitgang van de markt bevinden zich nu aan de kant van het rondpunt aan de Bevrijdingslaan / Vuurkruisersstraat. Het einduur van de markt werd met een half uur verlengd (tot 12.30 uur) om mensen die werken de kans te geven tijdens hun middagpauze inkopen te doen. “De eerste testmarkt leerde ons een aantal dingen. Daarom gebeurden er aanpassingen om de volgende markten nog vlotter, beter en veiliger te maken voor de marktbezoekers én voor de marktkramers”, zegt schepen voor lokale economie Alain Triest (Open Vld). “Het is wel duidelijk dat de overgang van het normale fun-shoppinggevoel naar een run-shopping zowel bij de marktbezoekers als de marktkramers, nog moet groeien. Maar we hebben er vertrouwen in dat dat in orde komt.”

Op de markt - met nadars afgebakend - is een mondmasker verplicht en moet de looprichting die is aangegeven, worden gevolgd. Ook de looprichting aan de buitenkant van de markt moet gehandhaafd blijven. Shoppers moeten altijd op het rechtervoetpad lopen, ook op de marktdag. Zoals al bekend zijn er maximaal vijftig kramen per keer toegelaten, waardoor marktkramers om de drie weken een standplaats hebben. Er zijn in Ninove maximaal 260 gelijktijdige bezoekers toegelaten. Tijdens de eerste markt werd met jetons gewerkt. Nu maakt de stad gebruik van een speciale app om de bezoekers te tellen.