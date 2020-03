Twee verdachten opgepakt voor moord op Yassin na afrekening in drugsmilieu: slachtoffer had contacten met squad94 Koen Baten

27 maart 2020

17u22 90 Ninove In het moordonderzoek op Yassin F. zijn twee personen opgepakt in de zaak na verschillende huiszoekingen en ondervragingen. Een van de twee werd vandaag voorgeleid voor de raadkamer in Dendermonde, maar ontkent alle betrokkenheid bij de feiten. Alles wijst in de richting van een fout afgelopen drugsdeal. Het slachtoffer dat met twee schoten werd afgemaakt had ook vroeger contact met squad94.

De moord gebeurde afgelopen weekend, vermoedelijk in de nacht van zaterdag op zondag. Zondagochtend werd het lichaam van de twintiger gevonden in een afgelegen steegje in Appelterre-Eichem op Appelterre-Dorp. Alles wees al snel in de richting van een afrekening in het drugsmilieu. De jongen was zeker geen onbekende in het dorp. Hij had ook contacten vroeger met de jongerenbende squad 94 die al een hele tijd bestaat in Ninove en regelmatig voor problemen zorgt in de stad.

Afgelopen week werden er ook huiszoekingen uitgevoerd in de zaak. Hierbij werden twee arrestaties verricht. Een van de daders moest vrijdag verschijnen voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Zijn aanhouding werd verlengd met een maand. De man, die een blanco strafblad zou hebben en nog nooit eerder in aanraking kwam met de politie, schreeuwt zijn onschuld uit en zegt dat hij niets met de feiten te maken heeft. De advocaat wil op dit moment geen commentaar geven op de zaak. Over de tweede verdachte is geen verdere informatie bekend.

Het onderzoek spitst zich volledig toe op een afrekening in het drugsmilieu en waarschijnlijk een uit de hand gelopen drugsdeal. Er blijven echter nog wel vragen rijzen over waar Yassin net om het leven werd gebracht. Werd de twintiger daar ter plaatse in het steegje neergeschoten terwijl niemand een schot hoorde? Of werd hij op een andere plaats om het leven gebracht en daar nadien gedumpt?

Dat het slachtoffer contacten had met Squad94 doet er zeker ook geen goed aan. De bende zou hierdoor op scherp staan, maar houdt zich voorlopig wel rustig. Eergisteren waren er wel wat problemen in Appelterre-Eichem met enkele personen die een wake wilden houden voor Yassin. Zij hadden een oproep gedaan op sociale media om daar te verzamelen om afscheid te nemen. De politie was op de hoogte en was ook aanwezig. Er werden toen elf personen aangehouden omdat samenscholen in tijden van het coronavirus verboden is. De politie bevestigt de feiten, maar wil niet kwijt wat er met de opgepakte personen gebeurde.