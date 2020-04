Twee maanden na verwoestende brand in fruitwinkel waarbij zijn vader omkwam, staat Pascal er weer: “Ik sta er nog elke dag mee op, maar wil vooruit” Koen Baten

09 april 2020

11u22 32 Ninove Op 19 februari verloor Pascal Van Muylem zijn 73-jarige vader in een zware brand in zijn fruitmarkt in de Weggevoerdenstraat in het centrum van Ninove. Een zware klap, maar Pascal bleef niet bij de pakken neer zitten en ging al snel op zoek naar een nieuw pand. Dat vond hij op de Denderhoutembaan in Ninove. Zijn zaak gaat volgende week open dankzij heel wat steun. “Ik ben ontzettend blij en dankbaar", zegt Pascal.

Bijna twee maanden geleden zag Pascal Van Muylem zijn fruitmarkt in vlammen opgaan. De zaak was verwoest en Pascals 73-jarige vader overleefde de brand niet. Toch vecht hij nu terug. “Wat ik daar heb meegemaakt, is nog steeds onbeschrijfelijk. Ik sta er nog elke dag mee op. Ik zal er ook nooit meer terugkeren als het niet moet”, vertelt Pascal.

Dochter Liana

De man was ook bijzonder opgelucht dat zijn dochter Liana, naar wie de fruitmarkt genoemd werd, niet aanwezig was. “Normaal was ze dan bij mij, maar omdat ze naar de tandarts moest, verbleef ze bij haar mama", klinkt het. “Mijn dochter is alles voor mij", zegt Pascal.

Dankzij een crowdfundingsactie van andere zelfstandigen uit Ninove werd een mooi bedrag ingezameld waarmee de uitbater terug op zoek kon gaan naar een nieuw pand. “In totaal heb ik ongeveer 9.000 euro ontvangen door de actie. Ik ben enorm dankbaar voor alle steun", klinkt het. “Toen ik enkele dagen na de brand de actie op Facebook zag verschijnen kwamen de tranen in mijn ogen, het was echt hartverwarmend."

Inbraak

Na de brand kreeg Pascal ook nog een dubbele klap te verwerken. Toen hij ging kijken of hij nog spullen kon recupereren merkte hij op dat er ook was ingebroken in zijn woning. “Alles hadden ze meegenomen", zucht pascal. “Mijn computer, televisie, de Wii van mijn dochter. Alsof ik nog niet genoeg miserie had toen, kon dat er ook nog wel bij.”

De uitbater van Liana’s fruitmarkt is nu volop bezig met de opbouw van zijn nieuwe zaak en gaat in het weekend van 17 april open, exact twee maanden na de zware brand. “Ik kijk er echt enorm naar uit om terug te beginnen. Ik heb lang genoeg stil gezeten en ben er helemaal klaar voor om de klanten terug te bedienen. Dit is het liefste wat ik doe", besluit Pascal. De nieuwe Liana’s fruitmarkt bevindt zich op de Denderhoutembaan nummer 236.