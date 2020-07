Twee maanden durende ‘Wettelcup’ gaat van start: “Roeiproef is het zwaarst” Claudia Van den Houte

02 juli 2020

19u53 3 Ninove De ‘Wettelcup’ is donderdag van start gegaan in eventhal ‘The Mauritz’ in de Mallaardstraat in Ninove.

De Wettelcup is een zevenkamp die de hele zomer duurt en waaraan iedereen kan deelnemen. De zeven proeven bestaan uit drie fysieke proeven -namelijk 1.500 meter lopen op de loopband, 1 kilometer roeien tijdens een roeiproef en 3 kilometer fietsen op de spinningsfiets-, twee krachtproeven en twee meer technische proeven (kubb en darts). “De roeiproef is het zwaarst, vooral voor armen en benen”, vindt Wouter Bouve, één van de eerste deelnemers samen met de loopclub van Maspoe. “De Wettelcup is een geweldig initiatief aangezien er momenteel niets te doen is op sportief vlak. Op deze manier kunnen we ons toch nog sportief bezighouden. Het is ook leuk om te zien wie de beste, snelste Ninovieter is.”

Er zijn prijzen te winnen voor de top drie in het allround klassement (man/vrouw) en voor de beste prestatie per proef. Kandidaten kunnen nog tot eind augustus inschrijven via www.wettelcup.be. Daar zal ook het klassement op te volgen zijn.