Twee lichtgewonden bij aanrijding op Brusselsesteenweg Koen Baten

05 oktober 2019

21u10 1 Ninove Op de Brusselsesteenweg in Meerbeke zijn deze avond twee bestuurders met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis na een aanrijding.

Het ongeval gebeurde omstreeks 19.00 uur in de richting van Ninove. Een vrouw wilde met haar personenwagen links afslaan, maar merkte de tegenligger niet op of schatte de situatie verkeerd in. Het kwam tot een frontale aanrijding tussen beide voertuigen.

De auto’s waren niet meer rijvaardig en moesten getakeld worden. De brandweer van Ninove kwam ook ter plaatse met signalisatie en om het wegdek op te ruimen. De verkeershinder bleef relatief beperkt.