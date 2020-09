Twee leerlingen Atheneum testen positief op coronavirus, klassen gaan in quarantaine Claudia Van den Houte

08 september 2020

Ninove In het Atheneum is al minstens één klas in quarantaine geplaatst, nadat twee leerlingen positief hebben getest op het coronavirus.

De school meldde de ouders en leerlingen al dat een leerling uit het derde jaar positief had getest op het coronavirus. De leerling was vorige week dinsdag en woensdag op de school en heeft doorgegeven welke contacten op school risicovol waren. De klasgenoten van de leerlingen worden in quarantaine geplaatst, net als leerlingen van andere klassen die rechtstreeks contact hadden met de besmette leerling. Wie niet persoonlijk werd opgebeld door de school, is een laag-risicocontact, en heeft dus weinig kans om besmet te zijn. Dinsdag werd bekend dat er een tweede leerling positief is getest, deze keer in het vierde jaar.



“Twee leerlingen van het Atheneum zijn positief getest”, bevestigt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “De school volgt perfect het protocol voor het onderwijs. De volledige klas wordt in quarantaine geplaatst voor veertien dagen. De school neemt alle nodige maatregelen en wordt bijgestaan door het CLB.”

“De cijfers in Ninove zijn terug een beetje gestegen. We zitten weer boven de alarmdrempel van twintig besmettingen per 100.000 inwoners. De situatie wordt heel goed gemonitord, in overleg met de huisartsenkring. We worden goed geïnformeerd en volgen het goed op.”