Twee gewonden bij frontale aanrijding op Brakelsesteenweg Koen Baten

25 juni 2019

15u39 10 Ninove Op de Brakelsesteenweg in Outer, deelgemeente van Ninove, zijn bij een zwaar verkeersongeval twee personen gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Ter hoogte van autohandel Rik Lambert kwam het tot een zware aanrijding tussen een Opel en een Hyundai.

Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijks week een van de auto’s af van zijn rijbaan waardoor het tot de frontale botsing kwam. Beide voertuigen kwamen op enkele meters van elkaar terecht en zijn rijp voor de schroothoop. De passagier van de Opel moest door de brandweer uit het voertuig geholpen worden. De Brakelsesteenweg was meer dan een uur lang afgesloten voor alle verkeer. Dit zorgde voor een lange file en heel wat verkeershinder. Ook via de vluchtwegen was het ontzettend druk en aanschuiven.

Bij het ongeval was ook nog een derde wagen betrokken, maar hier bleef de schade aan het voertuig beperkt. De hulpdiensten ruimden ook de brokstukken op van het ongeval. Het is niet de eerste zware aanrijding die op die locatie plaatsvond. Vorig jaar kwam een jeep en een mobilhome zwaar in aanrijding op dezelfde locatie. Ook toen viel er een zwaargewonde.