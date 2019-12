Twee bestuurders betrapt onder invloed van drugs tijdens snelheidscontrole met onderschepping Koen Baten

12 december 2019

10u41 0 Ninove De lokale politie van Ninove heeft gisteren een controle gehouden in verschillende deelgemeenten van de stad. Appelterre, Eichem, Voorde en Nederhasselt kwam aan bod tijdens de controle. Er werden 962 voertuigen gecontroleerd. Daarvan reden er 162 te snel.

De grootste snelheidsovertredingen werden vastgesteld op De Halsesteenweg in Neigem en de Geraardsbergsesteenweg in Voorde. Daar werden twee bestuurders geflitst aan 77 kilometer per uur in de bebouwde kom. Op die laatste locatie werd ook een bestuurder onder invloed betrapt, zijn rijbewijs werd met 15 dagen ingetrokken.

In de Eichemstraat in Appelterre werd ook een bestuurder onder invloed betrapt. Hij was ook nog in het bezit van verdovende middelen en er werd een gerechtelijk dossier opgemaakt.

Nog in Voorde werd er ook een bestuurder betrapt zonder het rijden van een verzekering, zijn voertuig werd aan de klem gelegd. Tot slot werden er ook nog twee onmiddellijke inningen uitgeschreven, een voor de gsm achter het stuur en een voor het niet dragen van de veiligheidsgordel.