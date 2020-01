Twaalf cursisten combicursus Rode Kruis ontvangen brevet Claudia Van den Houte

26 januari 2020

21u52 0 Ninove Twaalf cursisten die deelnamen aan de combicursus ‘Eerste hulp-helper’ van het Rode Kruis Ninove hebben hun brevet ontvangen.

In totaal namen er zestien cursisten deel aan de opleiding. Daarvan behaalden er twaalf een brevet. De cursus heeft in totaal 24 uur geduurd, verspreid over twaalf vrijdagavonden. Er was ook een praktische proef. “De deelnemers leerden tijdens de cursus onder meer reanimeren met een AED-toestel, wondverzorging en wat te doen bij vergiftiging, CO2-intoxicatie, brandwonden, breuken...”, vertelt lesgever Pascal Roobaert. De volgende cursus van het Rode Kruis Ninove start half september. Inschrijven kan via de website van het Rode Kruis Ninove.