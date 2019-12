Trucks brengen kerstsfeer naar rechteroever tijdens Kersttruckshow Claudia Van den Houte

08 december 2019

11u44 3 Ninove Op de rechteroever in Ninove waren er zaterdag tijdens de Kersttruckshow langs de Denderkaai en op het Dr. Hemerijckxplein een dertigtal trucks te bewonderen die waren verlicht en versierd in kerststijl.

De kersttruckshow ging ook opnieuw gepaard met een kerstmarkt, onder meer ter hoogte van café Den Belleman. Er waren verschillende kraampjes met geschenken, kaas, een imker en drank- en eetstandjes. “Er is een grote variatie in de verschillende kramen”, vertelt Hubert Simoens van café Den Belleman, die het evenement in samenwerking met carnavalsgroep De Zjielen organiseerde. “Het is wel zo dat er vandaag nog veel andere kerstmarkten zijn. Normaal zouden er ook nog meer trucks zijn geweest, maar verschillende chauffeurs van Rendac werden opgeroepen voor een transport.” Er was ook een kleine winterkermis en de drie mooist versierde trucks kregen een herdenkingsplaat.