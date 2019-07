Tropische temperaturen veroorzaken hoge pH-waarde in zwembad Claudia Van den Houte

26 juli 2019

15u33 0 Ninove Het stedelijke zwembad De Kleine Dender heeft donderdagavond de deuren vlugger moeten sluiten. Op de toegangsdeur was te lezen dat het zwembad zijn maximumcapaciteit had bereikt, maar volgens schepen van Sport Marc Torrekens (Open Vld) had dat eerder te maken met de hoge pH-waarde.

“Door de combinatie van een massa volk en de hoge temperaturen waren de pH-waarden van het water te hoog”, vertelt Torrekens. “Hoge temperaturen doen de pH-waarde stijgen, waardoor het chloor geen goede werking meer heeft. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot rode ogen.” Rond 19.30 uur mochten er donderdag geen nieuwe bezoekers meer binnen, terwijl het zwembad normaal tot 21 uur open is. “De bezoekers die al in het zwembad zaten, mochten blijven, maar er werden geen nieuwe mensen meer toegelaten. Dat is niet fijn voor die mensen, maar de veiligheid gaat voor. Het water wordt nu trouwens dagelijks gecontroleerd. Normaal is dat drie keer per week.”

De pH-waarde van het water is momenteel weer in orde.