Triageposten voor Ninovieters in buursteden, triagepunt in Ninove stand-by Claudia Van den Houte

26 maart 2020

19u56 0 Ninove De stad Ninove laat weten dat de triageposten voor inwoners van Ninove zich in de buursteden Aalst en Geraardsbergen bevinden.

Er staat wel een triagepunt stand-by in Ninove voor het geval het aantal coronabesmettingen zou stijgen. “Het kan onmiddellijk ingezet worden als dat nodig zou zijn”, klinkt het bij de stad. De triagepunten zijn bedoeld om het coronavirus zoveel mogelijk uit de wachtzaal van de huisartsen te houden. Als iemand zich ziek voelt, belt hij zijn huisarts, die naar de symptomen zal luisteren. Bij vermoeden van coronabesmetting, zal de arts de patiënt doorverwijzen naar een triagepunt. In zo’n punt worden zij in de meest veilige omstandigheden onderzocht. Artsen zullen er bepalen of iemand al dan niet naar het ziekenhuis moet. Er werden al heel wat triagepunten opgericht voor mogelijke coronapatiënten.

Meer over Ninove

gezondheid

Ninove

Aalst