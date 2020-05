Trage wegen populair tijdens coronacrisis, gedeputeerde bezoekt Ninove dat verst staat met uitrol tragewegenplan Claudia Van den Houte

09 mei 2020

21u37 1 Ninove Trage wegen zijn in deze coronatijden zeer populair. De provincie zet ook nog meer in op trage wegen. Omdat Ninove al het verst staat in de uitrol van haar tragewegenplan, kwam gedeputeerde Riet Gillis de stad een bezoekje brengen.

De verdere uitbouw van de trage wegen - het netwerk van smalle, autoloze en vaak eeuwenoude paden, slingerend door de velden of geprangd tussen woonpercelen - is één van de speerpunten van het bestuursakkoord van de provincie Oost-Vlaanderen. In de meerjarenplanning werden veel meer middelen uitgetrokken voor trage wegen. Zo geeft de provincie per jaar 181.000 euro als ondersteuning aan haar partnersorganisaties de Regionale Landschappen en Trage Wegen vzw voor het uitvoeren van haar tragewegenbeleid. Daarnaast is het jaarlijks budget voor subsidies aan gemeenten voor de realisatie van tragewegenverbindingen, de opmaak en plaatsing van naambordjes en de opmaak van tragewegenkaarten verhoogd van 100.000 euro naar 150.000 euro per jaar.

De provincie wil alle gemeentelijke trage wegenplannen bundelen in een provinciaal trage wegenplan, dat een overzicht zal bieden van alle trage wegen in Oost-Vlaanderen. Ninove staat al ver in de uitrol van haar trage wegenplan. De stad maakte al tragewegenplannen op voor alle deelgemeenten en is nu met financiële ondersteuning van de provincie volop bezig met de herinrichting van een aantal trage wegen. Van de geplande 100 km wandellussen is er al 75 km gerealiseerd. Daarom kwam gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat, Natuur en Mobiliteit, een kijkje nemen op het terrein in Ninove.

De trage wegen worden momenteel veel gebruikt door wandelaars. Door de coronamaatregelen waren wandelen en fietsen vlakbij huis zo goed als de enige mogelijkheden om in gezinsverband wat te ontspannen in de buitenlucht. “Het is prachtig om te zien hoe mensen die dit anders nauwelijks of nooit doen, nu op ontdekking gaan in de eigen buurt, vaak langs trage wegen”, zegt gedeputeerde Riet Gillis. “Er is immers niks zo goed voor onze fysieke en mentale weerbaarheid dan wat lichaamsbeweging in de buitenlucht.”

Ninove stapt binnenkort ook in het Wegspottersproject, waarbij geëngageerde buurtbewoners er mee voor instaan dat wegen optimaal bruikbaar zijn, dat knelpunten snel gesignaleerd worden, en dat kleine en grote euvels snel opgelost raken. Er zijn nu al Wegspotters actief in tien gemeenten.