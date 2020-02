Traditionele afsluiter van carnaval beleeft dit jaar feesteditie: Oprichters vieren 25 jaar wortelverbranding Claudia Van den Houte

28 februari 2020

14u19 4 Ninove Carnaval Ninove is niet meer te denken zonder wortelverbranding, de jaarlijkse afsluiter van de carnavalsperiode. De wortelverbranding bestaat dit jaar een kwarteeuw. Tijd om even terug te blikken met de vier oprichters van destijds. “De wortelverbranding is iets dat vanuit de carnavalisten zelf is gegroeid en moet altijd van de carnavalisten blijven”, klinkt het.

Het was Peter Van Laethem, de broer van stadsbelleman Hans Van Laethem, die 25 jaar geleden met het idee voor een wortelverbranding op de proppen kwam. “Mijn broer baatte toen nog café Den Belleman uit aan de Denderkaai. Ik vond dat we iets moesten doen om ook volk te lokken naar de rechteroever tijdens carnaval. In Aalst bestond er toen al een popverbranding. Zo kwam ik op het idee om hier in Ninove een wortel te verbranden. Ik was toen lid van carnavalsgroep ‘Just Op Tauijd’, maar eigenlijk was er niemand van onze groep die tijd had. Velen van ons waren zelfstandigen en we hadden vaak zelfs geen tijd genoeg om aan onze eigen wagens te werken”, vertelt Peter.

Broer Hans Van Laethem contacteerde daarom Hans Vanopdenbosch, toen voorzitter van carnavalsgroep ‘de Skramoeillekrabbers’. “Dat was toen de grootste groep. Toen ik hem belde, was hij onmiddellijk akkoord om eraan mee te werken”, zegt Hans Van Laethem. “Ze maakten die eerste wortel van pannenlatten, draad en wat papier. Voor de muziek wendden we ons tot Benny De Winter, gewezen lid van ‘Asda Mor Goed Aflupt’.”

“Wij hadden toen een kinderkoets met een muziekinstallatie, die was aangesloten op een batterij van een auto. Er was ook een microfoon aan aangesloten. Die werd door Hans gebruikt voor de allereerste wortelverbranding. Pas later hadden we een ‘pompier’, een oude brandweerwagen, vanwaaruit we muziek speelden”, zegt Benny.

Onmiddellijk een succes

“Ik herinner me van die allereerste wortelverbranding dat Luc Simon toen prins carnaval was en dat er er heel veel volk was”, gaat Hans Van Laethem verder. “Ook toenmalige burgemeester Louis Waltnier was erbij. Het was ook heel mooi weer. De verbranding was om 16.11 uur, later werd het tijdstip vervroegd. Ik riep de toenmalige voorzitter van de Karnavalraad, Léon Wets, en de prins bij mij in de cirkel om de wortel mee in brand te steken. Ik gaf de micro aan de voorzitter, maar hij had geen speech voorbereid. Desondanks is alles toch goedgekomen en die eerste wortelverbranding was onmiddellijk een succes.”

De voorzieningen om de wortelverbranding te kunnen houden, zijn in de loop van de jaren wel veranderd. “Ik heb jarenlang alleen een brief moeten schrijven naar de stad voor de goedkeuring”, aldus de belleman. “Nu moet de aanvraag al langs 97.000 kanalen passeren.” Benny beaamt: “Op vlak van veiligheid is er veel veranderd. Maar het belangrijkste is dat nog steeds mag doorgaan.”

Vorig jaar eerste wortelversnijding

Vorig jaar viel de wortelverbranding wel een beetje in het water. Door een storm - die ook al voor een ingekorte stoet had gezorgd - en omdat de Ninoofse brandweer moest helpen bij een grote brand in Lessen, kon de verbranding niet doorgaan en werd de wortel versneden. “Gezien de felle wind was het een uitzonderlijke situatie, maar de wortelverbranding zou nog mogen doorgaan hebben. Door die grote brand was er in Ninove echter maar één klein ploegje meer stand-by van de brandweer en konden we moeilijk vragen dat die op de wortelverbranding zou zijn. Als er dan ergens een brand zou zijn in Ninove, zou de brandweer niet beschikbaar zijn. Daardoor was er vorig jaar voor het eerst een wortelversnijding.”

Van doop tot diploma

De wortelverbranding heeft een aantal vaste tradities die in de loop van de jaren ontstonden: prins carnaval steekt de wortel jaarlijks in brand, de wortel wordt 33 dagen voor de verbranding gedoopt en de carnavalsgroep die de wortel maakt, krijgt een diploma én kiest elk jaar wie de volgende wortel mag maken. “De wortelverbranding is iets dat vanuit de carnavalisten zelf is gegroeid en moet van de carnavalisten blijven. Carnavalisten smeken soms om de wortel te mogen maken, maar wij bemoeien ons daarmee niet. Het is het enige dat nog voor en door de groepen gedaan wordt, zonder dat de carnavalisten zich aan een strikte regelgeving moeten houden”, aldus Hans Van Laethem. “De enige regel voor de wortelpop is dat hij in café De Belleman binnen moet kunnen. Hij maakt daar elk jaar carnaval mee. Op dinsdag wordt hij dan buiten gehaald om te verbranden. Ik laat de groepen zo vrij mogelijk.”

Speciaal liedje voor uitgebreide editie

Voor de 25ste wortelverbranding is er dinsdag een uitgebreid programma. “De Denderkaai wordt vanaf 13 uur al afgesloten, want we beginnen om 14.11 uur al met de festiviteiten. De (oud-)voorzitters van de carnavalsgroepen die de wortel in het verleden al hebben gemaakt, zullen dan in de cirkel worden geroepen en worden gehuldigd. Om 15.11 uur gebeurt de eigenlijke wortelverbranding. Omdat er vorig jaar geen echte wortelverbranding was, mag de vorige prins carnaval Dario de wortel mee in brand steken, samen met de huidige prins Vitsken, de voorzitter van Stinkend Raujk, de kinderprinsen en seniorenprins en -prinses en ‘Mismieësterd’, de groep die de wortel dit jaar heeft gemaakt. Er is ook een speciaal liedje gemaakt om de oud-voorzitters te verwelkomen én er is speciaal een liedje gemaakt voor de 25ste wortelverbranding. Iedereen is welkom.”