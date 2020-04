Tractor gaat volledig in vlammen op, stallen kunnen gered worden Koen Baten

16 april 2020

15u23 6 Ninove In de Muylemstraat in Appelterre-Eichem is donderdag een tractor volledig in vlammen opgegaan. De brand zorgde voor een hevige rookpluim die tot in Denderleeuw te zien was. Hoe het komt dat de tractor vuur vatte is niet bekend.

De brand ontstond omstreeks 14.15 uur. De tractor stond tussen twee stallen in geplaatst toen het voertuig plots vuur vatte. De vlammen waren bijzonder hevig en de brandweer werd verwittigd. In afwachting van de brandweer probeerden ze zelf al de tractor te blussen maar het vuur was te hevig. Wat de oorzaak is van de brand is niet duidelijk. De brandweer had wel alles snel onder controle. Ze spoten ook even de stal nat om te voorkomen dat het vuur zich zou verspreiden.

Bij de brand raakte niemand gewond en de situatie was snel onder controle.