Tot een uur wachten aan Action in Ninove: “Eerste klanten waren er al meer dan een uur voor opening” Claudia Van den Houte

11 mei 2020

12u48 64 Ninove Net zoals in verschillende andere steden, ontstond er ook aan Action in Ninove een lange wachtrij maandag.

Al van ‘s ochtends was het wachten geblazen aan Action. “De winkel opent pas om 9 uur, maar om 8 uur zaten er al mensen te wachten in hun wagen. Ik denk zelfs nog vroeger”, vertelt winkelbediende Dimitri. “Op de drukste momenten was het drie kwartier tot een uur wachten. De mensen zijn wel kalm. Alles verloopt rustig. We hadden het hectischer verwacht.”

“Ik ben zwanger en heb dringend enkele spullen nodig. Ik dacht dat er vandaag weinig volk zou zijn. De rij vlot wel goed”, zegt Ellen, één van de mensen in de wachtrij. “Ik heb twee ligzetels nodig. Dringend, anders was ik niet gekomen”, aldus een andere wachtende vrouw. Zeker nog tot na de middag stond er een lange wachtrij.

Ook onder meer aan de Action-vestiging in Haaltert stond er een wachtrij.