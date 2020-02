Toekomst Vooruit wordt onderzocht: café verdwijnt wellicht op termijn Claudia Van den Houte

13 februari 2020

Ninove Café De Vooruit en de aanpalende zaal De Roos krijgen een nieuwe toekomst. Het café zal op termijn waarschijnlijk verdwijnen, terwijl de zaal behouden zou blijven.

De cvba Vooruit-Ninove , die het café en de zaal in de Geraardsbergsestraat beheert, onderzoekt wat er in de toekomst mogelijk is. “Er zijn grote investeringen nodig in het gebouw, dat verouderd is”, vertelt Lieven Meert, gedelegeerd bestuurder van cvba Vooruit-Ninove. “We zijn aan het bekijken wat het plan kan zijn. Het is de bedoeling om de kleine zaal te behouden als ruimte voor vergaderingen, kleine recepties...”. Verder wordt er aan een woonproject gedacht. “We zullen daarvoor met externe partners spreken. We hebben als coöperatieve een sociale doelstelling, dus als er een deel voor wonen wordt behouden, dan zullen we proberen om er een sociale functie aan te geven. Al zal het dan wellicht niet volledig eigendom meer zijn van de coöperatieve.”

Het café, dat momenteel nog occasioneel, in het weekend, open is, zal wellicht grotendeels tegen de vlakte gaan om plaats te maken voor nieuwbouw. “De gevel heeft voor ons een emotionele waarde. Daarom zullen we bekijken of het mogelijk is om die te behouden”, aldus Meert. “Alles zit echter momenteel nog in onderzoeksfase.”