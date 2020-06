Toch heel wat beleving deze zomer in Ninove: Stad richt twee ‘pop-up-pleinen’ in voor coronaproof evenementen Claudia Van den Houte

19 juni 2020

18u11 0 Ninove Het zal dan toch geen saaie zomer worden in Ninove. Hoewel heel wat evenementen werden afgelast door het coronavirus, zullen er regelmatig kleinschalige evenementen kunnen worden bijgewoond. Die zullen plaatsvinden op één van de twee pop-up-pleinen die de stad Ninove zal inrichten, zodat alles ‘coronaproof’ kan gebeuren.

De Nationale Veiligheidsraad laat vanaf 1 juli weer culturele evenementen toe. Die mogen alleen plaatsvinden met maximaal 200 toeschouwers en met zitplaatsen. Gemeenteraadslid Annelies Van Den Neucker (Open Vld) wou op de gemeenteraad dan ook van cultuurschepen Henri Evenepoel (Open Vld) weten wat de plannen waren van het stadsbestuur. “We hebben de voorbije maanden heel wat evenementen moeten aflassen”, vertelt Evenepoel. “Ook vele verenigingen hebben activiteiten moeten annuleren. We hebben de voorbije maanden veel gebrainstormd en afgewogen wat er allemaal nodig was, zodat we al voorbereid waren voor wanneer we ‘go’ kregen.”

“We gaan activiteiten laten plaatsvinden op twee pop-up-pleinen. Er werd voor de binnenkoer van het stadhuis en de parking achter de kerk gekozen omdat we die pleinen met weinig middelen volledig kunnen afsluiten. We zullen telkens controleren hoeveel bezoekers er zijn, zodat het maximale toegelaten aantal van 200 personen niet wordt overschreden. We zullen proberen om de hinder voor de buurt te minimaliseren en de pleinen gezellig te maken. Op maandag plannen we muziekoptredens, op donderdag kunnen ‘De Donderdagen’, het jaarlijkse circus- en straattheaterfestival, er doorgaan en op vrijdag plannen we een filmavond, waarbij films op een groot led-scherm te zien zullen zijn.”

Gezelligheid creëren

“Het is uiteraard niet de bedoeling om activiteiten of optredens te organiseren die voor volle ambiance zorgen, want het publiek moet gebruik maken van zitplaatsen. We zullen daarbij clusteren. Families of koppels zullen wel samen op een bankje kunnen zitten. We zullen proberen om een beetje gezelligheid te creëren. Het zal een aangename zomer worden in het centrum. Jammer genoeg is het niet mogelijk om ook de deelgemeenten te bedienen. Daar hebben we niet de faciliteiten om evenementen volledig coronaproof te organiseren.”

“We gaan ook met ticketingsysteem werken om te vermijden dat mensen naar stad trekken en dan te horen krijgen dat er geen plaats meer is voor hen. Als er te weinig plaats is voor bijvoorbeeld De Donderdagen, dan zullen we misschien ook namiddagvoorstellingen inplannen. We zullen de verenigingen bij alles betrekken. Zij staan in voor de organisatie op het terrein, de ontvangst van de mensen, het toewijzen van de plaatsen,.. en kunnen daarvoor een vergoeding krijgen.”

Poëzie-activiteiten

Er stonden in maart en april normaal heel wat poëzie-activiteiten gepland in Ninove, dat zich begin maart zelfs nog de ‘poëziehoofdstad van Vlaanderen’ noemde. “De poëzie-activiteiten zullen in beperkte vorm doorgaan. Op de etalages in het centrum zijn er al gedichten terug te vinden. Tijdens het afsluitweekend komt er nog een wandeling in de binnenstad waarbij lokale artiesten en muzikanten op balkons zullen optreden voor het publiek dat door straten wandelt.”

Het stadsbestuur bekijkt ook of ze op terrassen van de Ninoofse horecazaken voor animatie kan zorgen. “In het kader van het terrasplan bekijken we of we kleine evenementen kunnen laten plaatsvinden op terrassen”, zegt schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld). “Volgens de politie is het moeilijk om die af te sluiten, maar het is niet omdat het moeilijk is, dat het niet zal lukken. Ik hoop dat we voor de terrassen, bijvoorbeeld voor de Geraardsbergsestraat die wordt omgevormd tot een terrasstraat, iets kunnen organiseren. Horeca en evenementen kunnen elkaar ondersteunen.”