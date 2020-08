Tiental personen betrokken bij zware vechtpartij aan stationsbuurt in Ninove Koen Baten

15 augustus 2020

13u03 54 Ninove De politie van Ninove werd gisterenavond opgeroepen voor een vechtpartij in de stationsomgeving van Ninove. Een tiental personen, allemaal meerderjarig, gingen elkaar te lijf. Hierbij werd ook gebruik gemaakt van metalen voorwerpen. Het parket voert een onderzoek naar deze vechtpartij.

Het gevecht ontstond rond 22.30 uur in de buurt van het station in Ninove. Een tiental personen gingen elkaar daar te lijf om een nog onbekende reden. De politie van Ninove was ter plaatse en vroeg ook de bijstand van de politiezone Denderleeuw/Haaltert.

Bij het gevecht raakte ook een iemand gewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.

De politie wil niet veel informatie kwijt over de zaak maar bevestigt het gevecht wel. Het parket is ook op de hoogte en zij voeren mee een onderzoek. De vechtersbazen waren allemaal meerderjarig en zijn wel allemaal geïdentificeerd door de politie.