Tiener uit Roosdaal kritiek na aanrijding op kruispunt ‘Den Doorn’ in Ninove KBD/TVP

11 november 2019

16u19 15 Ninove Een 19-jarige jongen uit Pamel is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeval aan brasserie In den Doorn in Ninove. Hij wordt momenteel nog in een kunstmatige coma gehouden. Over de omstandigheden is voorlopig nog geen duidelijkheid.

De tiener was op weg naar of kwam van zijn weekendwerk bij een zaak aan het kruispunt. Bij het te voet oversteken van de Aalstersesteenweg werd hij aangereden door een aankomende Audi. Waar de aanrijding exact gebeurde en onder welke omstandigheden is nog onduidelijk. Bij de lokale politie van Ninove is voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar en ook het parket Oost-Vlaanderen kan voorlopig geen informatie geven. Het is ook niet duidelijk of er een verkeersdeskundige werd aangesteld.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en S. werd onder begeleiding van een MUG-team afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij zou onder meer zware verwondingen aan het hoofd hebben opgelopen. Momenteel zou de toestand van de tiener stabiel zijn, maar hij wordt wel nog in een kunstmatige coma gehouden. De familie van de jongen wenst voorlopig niet te reageren.

Zondagavond raakte op het drukke kruispunt nog een jongeman gewond. Hij werd op zijn bromfiets aangereden door een afdraaiende wagen toen hij het kruispunt wilde oversteken. Door de valpartij raakte hij lichtgewond. Plannen om het kruispunt verkeersveiliger te maken liggen al heel lang op tafel, maar tot een concrete uitwerking kwam het nog niet. Onder meer een ondertunneling waarbij de Expresweg onder de Aalstersesteenweg gaat is een van de denkpistes.