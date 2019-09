Tien nieuwe handels- en horecazaken voorbije jaar in stadscentrum: stad werkt verder aan bestrijding leegstand Claudia Van den Hout

03 september 2019

18u34 0 Ninove Het Ninoofse stadscentrum kreeg er het voorbije jaar tien nieuwe handels- en horecazaken bij. Het stadsbestuur plant verder te werken aan de bestrijding van de leegstand.

De stad wil de leegstand verder bestrijden door de maatregelen die ze recent al invoerde: de premies voor starters in leegstaande panden, de renovatiepremies voor handelspanden en de belasting op panden die langer dan 12 maanden leeg staan. De maatregelen moeten de stadskern versterken. Die telt alvast tien nieuwe zaken op een jaar tijd. De nieuwe handels- en horecazaken in het stadscentrum zijn ES.KA Creators (Beverstraat), Only (Ninia Shopping Center), Passione di Pizza (Centrumlaan), Pronti (Ninia Shopping Center), Domino’s Pizza (Centrumlaan), Holland & Barrett (Ninia Shopping Center), Hammam Sultana (Geraardsbergsestraat), Bar Sajet (Biezenstraat), Sister’s Beauty House (Brusselstraat) en bakkerij Bouakline (Brusselstraat).

Tijdens het weekend van de jaarmarkt en braderij, zaterdag 7 en zondag 8 september, zal ook de start-upwinkel van de stad voor het eerst haar deuren openzetten. In à la bonheur zal je unieke producten kunnen kopen, van lifestyle-artikelen over cadeautjes, juwelen, accessoires, decoratie, papierwaren, keramiek tot kinderspeelgoed.