Tien bestuurders betrapt onder invloed tijdens alcoholcontrole Koen Baten

22 mei 2019

10u14 0 Ninove Bij een alcoholcontrole van de politie van Ninove werden tien bestuurders betrapt onder invloed van alcohol of verdovende middelen. Er werd gecontroleerd op vier verschillende plaatsen in de stad, samen met twee inspecteurs die momenteel in opleiding zijn bij de politieschool.

In totaal werden er 56 bestuurders onderworpen aan een controle en werden er 13 overtredingen vastgesteld. Tien chauffeurs hadden te veel gedronken en kropen toch nog achter het stuur. Een bestuurder mocht zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Zes andere chauffeurs kregen zes uur rijverbod en nog eens drie anderen mochten drie uur niet achter het stuur kruipen.

Verder werd ook nog een bestuurder betrapt onder invloed van drugs. Hij legde een positieve speekseltest af en er werden verdovende middelen gevonden in zijn voertuig. Deze werden in beslag genomen en het rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken. Verder waren er ook nog enkele kleine overtredingen waarvan het niet dragen van de gordel en de technische keuring die niet in orde was.