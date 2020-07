The Mauritz en Maspoe klaar voor start ‘Wettelcup’ Claudia Van den Houte

01 juli 2020

19u53 0 Ninove In eventhal The Mauritz in de Mallaardstraat werd alles in gereedheid gebracht voor de ‘Wettelcup’ die er donderdag van start gaat.

De Wettelcup is een zevenkamp waaraan iedereen twee maanden lang kan deelnemen. De zeven proeven bestaan uit drie fysieke proeven (1.500 meter lopen op de loopband, 1 kilometer roeien tijdens een roeiproef en 3 kilometer fietsen op de spinningsfiets), twee krachtproeven en twee meer technische proeven (kubb en darts) Voor elke proef zijn er drie toestellen. Kandidaten kunnen nog tot eind augustus inschrijven.

“De meeste inschrijvingen die we al binnenkregen, zijn voor de maand augustus”, vertellen organisatoren Kim Barbé en Benjamin Adam van Maspoe. “Heel wat groepen hebben zich ingeschreven. De Wettelcup is dan ook heel leuk om in groep te doen. Donderdag komen de eerste deelnemers. Het klassement zal te volgen zijn op de website. Er zijn prijzen te winnen voor de top drie in het allround klassement (man/vrouw) en voor de beste prestatie per proef.”

Supporters zijn ook welkom. Voor hen is er in The Mauritz een zomerterras met cocktails en streetfood. Inschrijven en meer info via www.wettelcup.be.