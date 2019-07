Ter Duystfeesten met foodtrucks en kinderanimatie op speelplein Roslaer Claudia Van den Houte

02 juli 2019

18u43 3 Ninove Het buurtcomité Ter Duyst vzw Ninove organiseert op zaterdag 6 juli opnieuw de Ter Duystfeesten in de wijk Hof Ter Duyst.

De bewoners kunnen terecht op het speelplein in de Roslaer voor een gezellige babbel, een hapje en een drankje. Er zullen verschillende foodtrucks opgesteld staan. Voor de allerkleinsten is er een springkasteel en komt ballonnenclown Tommy langs. Dj Kurt zorgt vanaf 18 uur voor de muziek. De Ter Duystfeesten, een initiatief voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, vinden zaterdag vanaf 16 uur plaats op het speelplein. De toegang is gratis en iedereen is welkom.