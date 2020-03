Telefonisch afspraak maken voortaan verplicht om aangifte te doen of klacht in te dienen bij politie Claudia Van den Houte

14 maart 2020

18u39 0 Ninove De Ninoofse politie neemt voor onbepaalde tijd bijkomende voorzorgen naar aanleiding van de oplegde maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Wie in het commissariaat aangifte wil doen of klacht wil indienen, moet voortaan eerst telefonisch een afspraak maken. De maatregel wordt ingevoerd om te vermijden dat mensen te veel tijd samen in een wachtruimte moeten doorbrengen. Een telefonische afspraak maken kan op het nummer 054/31.23.12. De politie vraagt verder ook om niet-dringende bezoeken uit te stellen, ofwel om gebruik te maken van police-on-web. Voor dringende politiehulp bel je nog steeds het noodnummer 101.

In het politiekantoor is het verplicht om eerst de handen te wassen alvorens zich aan te bieden aan het onthaal. Dat kan in een lokaal aan de ingang. De politie blijft werken zoals voordien. De openingsuren van het commissariaat worden wel aangepast. Het politiekantoor is elke weekdag én op zaterdag in de voormiddag open van 8.30 uur tot 12.30 uur. In de namiddag is het op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag open van 13 tot 17 uur en op donderdag van 13 tot 19.30 uur. Op zaterdagnamiddag en op zondag is het gesloten.