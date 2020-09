Telefeest ten voordele van kansarmen dit jaar anders en volledig ‘coronaproof’: “Corona was financieel zware dobber, op deze manier kunnen we ook kosten beetje drukken” Claudia Van den Houte

10 september 2020

10u29 1 Ninove Teledienst Ninove, een vereniging die zich inzet voor minderbedeelden in Ninove en omstreken, houdt opnieuw een ‘Telefeest’, al vindt dat dit jaar op een andere manier plaats.

Er zal worden gewerkt met afhaalmaaltijden. Die kunnen tot vrijdag 11 september worden besteld. Op zaterdag 19 september kunnen de maaltijden dan worden afgehaald. De opbrengst gaat nog steeds naar de vzw ten voordele van minderbedeelden. Teledienst moest haar werking door de coronamaatregelen overigens volledig herwerken. Zo is praatcafé ‘t Contact verschillende maanden gesloten geweest. “Onze dienstverlening in het sociaal restaurant hebben we noodgedwongen moeten beperken tot afhaalmaaltijden. Hiervoor hebben we plastic bakjes en draagtasjes moeten aankopen”, vertelt voorzitter Wilfried Smesman.

Weinig gratis producten

“De sociale kruidenier is open gebleven, maar gezien de hamsterwoede die er uitbrak, kregen we weinig gratis producten. Daardoor hebben we zelf meer moeten investeren in de aankoop van producten. We hebben ook moeten investeren in ontsmettingsgel, handschoenen, mondmaskers,… Financieel is dit een zware dobber geweest en het ziet ernaar uit dat het nog niet voorbij is. Door het Telefeest niet in zijn oude vorm te laten doorgaan, maar te werken met afhaalmaaltijden, kunnen we toch onze reeds gemaakte kosten een beetje drukken.”

Het Telefeest via afhaalmaaltijden vindt plaats op zaterdag 19 september, van 14 uur tot 17 uur bij Teledienst, Oude Kaai 13 in Ninove. Er is keuze tussen ossentong in madeirasaus, kalkoengebraad fine champagne, zalm op Normandische wijze en vegetarische spaghetti. Een afhaalmaaltijd kost 15 euro voor volwassenen of 8 euro voor kinderen. Inschrijven kan tot 11 september via 054/32.24.54 of info@teledienst-ninove.be.