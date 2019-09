Teledienst Ninove vzw helpt al 35 jaar mensen in armoede Claudia Van den Houte

18 september 2019

19u14 2 Ninove Teledienst Ninove vzw viert dit weekend zijn 35-jarig bestaan met verschillende activiteiten. De vereniging zet zich al 35 jaar in voor mensen in armoede in Ninove en omstreken, onder meer met de sociale kruidenier, het sociaal restaurant, praatcafé ‘t Contact en het inloopcentrum.

Teledienst richtte in de loop der jaren tal van initiatieven op om mensen in armoede te helpen. Al kort na de start van Teledienst was er de Teleshop, die later uitgroeide tot de vzw Kringloopcentrum ‘t Vierkant. Daar kunnen mensen terecht voor tal van tweedehandsspullen. Teledienst opende in 2000 ook praatcafé ‘t Contact als laagdrempelige ontmoetingsruimte. “Sommige mensen hebben veel steun aan elkaar”, zegt Wilfried Smesman, voorzitter van Teledienst Ninove. Drie jaar later ging Teledienst van start met haar sociaal restaurant. Dat biedt drie keer per week een maaltijd aan. Mensen in armoede kunnen daarvoor een sociaal tarief aanvragen. Zo betaalt iedereen wat hij kan.

Nog een succesvol initiatief van Teledienst is de sociale kruidenier ‘t Winkeltje. Daar worden producten aangeboden aan lage prijzen. In 2017 opende Teledienst in samenwerking met de stad Ninove en Leerpunt de deuren van de speelotheek, waar iedereen speelgoed kan uitlenen. Verder heeft Telenet een vervoersdienst en organiseert ze activiteiten. In het verleden was er onder meer ook een karweidienst, sociale leerwerkplaats Atelier De Wilder en Sociaal Centrum De Brug.

Inloopcentrum en moestuin

Dit jaar startte Telenet met een inloopcentrum. Daarvoor sloeg de vereniging de handen in elkaar met CAW. “Er is nog veel verdoken armoede. De bedoeling van het inloopcentrum is om die mensen zo laagdrempelig binnen te halen om ze naar de juiste diensten te verwijzen”, aldus Smesman. “We luisteren naar vragen die mensen hebben en zetten hen op het juiste traject.” In samenwerking met het OCMW Ninove bouwt Teledienst ook een sociale moestuin uit. Daar kunnen mensen samen informeel leren over tuinieren, voeding en meer en kunnen ze ook hun eigen groenten kweken. “De overschotten gaan naar de keuken van ons sociaal restaurant of naar de sociale kruidenier.”

Heel wat mensen die het minder breed hebben, maken gebruik van de diensten van Telenet. Zo gaf de sociale kruidenier vorig jaar steun aan 571 gezinsleden. Het sociaal restaurant maakte 3.961 maaltijden in 2018 en praatcafé ‘t Contact kreeg 7.165 bezoekers over de vloer. 78 mensen deden een beroep op de vervoersdienst, goed voor 427 ritten. Voor de toekomst zal het sociaal project ‘Twijnderij’ worden uitgebouwd, met gemeenschappelijke ruimten en sociale appartementen. In 2020 staat de renovatie van de Oude Kaai 13 gepland, de hoofdvestiging van Teledienst.

Festiviteiten

Het 35-jarig bestaan van Teledienst wordt op zaterdag 21 september en zondag 22 september gevierd. Op zaterdag zijn er vanaf 19.30 uur ‘Ted Talks’ met verschillende sprekers, waaronder minister van Staat Jos Geysels in cc De Plomblom. Inspinazie brengt improvisatietheater en koor VocAtom zorgt voor de muziek. Op zondag is er van 11 tot 13 uur opendeur en is er vanaf 12.30 uur een feestelijke barbecue in de Mallaardstraat 3. Inschrijven kan telkens nog tot op de dag zelf via info@teledienst-ninove.be