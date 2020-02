Teledienst kan sociale moestuin verder uitbouwen: OCMW verlengt samenwerking Claudia Van den Houte

17 februari 2020

16u34 4 Ninove Het OCMW Ninove verlengt haar samenwerking met Teledienst vzw, een organisatie die zich inzet voor kansarmen in Ninove en omstreken.

Teledienst vzw heeft verschillende initiatieven. Eén van de recentste is de sociale moestuin, bedoeld om mensen met vaak medische, mentale, psychische of sociale problemen samen te brengen om het sociaal isolement te doorbreken, hun eigenwaarde te verhogen en hen kansen te bieden om Nederlands te oefenen. Het OCMW ging vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst aan met Teledienst vzw voor de sociale moestuin en verlengt die nu. “De samenwerking van het voorbije jaar positief”, vertelt schepen Veerle Cosyns (Samen-CD&V). “We zijn er dankzij de sociale moestuin vorig jaar in geslaagd om een aantal mensen te laten doorstromen naar ‘echte‘ tewerkstelling. Daarnaast bieden we aan mensen met -soms tijdelijk- zeer beperkte mogelijkheden een zinvolle activiteit onder professionele begeleiding aan.” Het OCMW voorziet een budget van 10.000 euro voor de samenwerking dit jaar.

Een ander project van Teledienst vzw is onder meer het sociaal restaurant, dat al verschillende jaren bestaat. Het is gelegen aan de Oude Kaai en staat open voor iedereen, maar biedt mensen in armoede op dinsdag, woensdag en donderdag een gezonde warme maaltijd aan tegen een sterk verlaagd tarief. Ook dit project wordt verlengd door de stad. “Via het sociale restaurant zetten we niet alleen in op betaalbare, gezonde voeding voor mensen in armoede, we werken ook aan activering en sociaal contact”, zegt Cosyns. “In de keuken wordt de kok immers bijgestaan door iemand met een tijdelijke tewerkstelling en een groep van een tiental vrijwilligers.” Het OCMW voorziet hiervoor dit jaar een subsidie van 7.500 euro, die eventueel nog kan opgetrokken worden tot 10.000 euro.