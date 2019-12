Teledienst houdt ‘Kerstbabbel bij een pannenkoek’ voor eenzame Ninovieters Claudia Van den Houte

24 december 2019

17u26 0 Ninove In het sociaal restaurant van vzw Teledienst Ninove konden eenzame Ninovieters of inwoners die graag andere mensen wilden ontmoeten dinsdagnamiddag terecht voor een ‘Kerstbabbel bij een pannenkoek’.

“We hoorden dat het jaarlijkse kerstfeest voor eenzame Ninovieters dit jaar werd afgelast en wilden daarom graag zelf iets organiseren”, vertelt Sofie Van Keymolen van vzw Teledienst Ninove. “Onze kok was echter in verlof, daarom kozen we ervoor om op 24 december mensen uit te nodigen voor een pannenkoek en een babbel. We hebben de tafelindeling veranderd, zodat de mensen in grote groepen bijeen zitten en gemakkelijk met elkaar kunnen praten. We hebben ook briefjes met vragen zoals ‘Wat is het mooiste wat er met jou gebeurd is dit jaar’ op de tafels gelegd, om mensen nog vlotter met elkaar te doen praten. Voor de pannenkoeken werken we met een vrije bijdrage: iedereen betaalt hoeveel hij wil”, aldus Sofie.

Marcella Bulterijs vindt het een mooi initiatief: “Ik kom al van bij de start van het sociaal restaurant naar hier.” Zij kwam samen met haar kleinzoon Simon, haar zoon en vrienden. Ook Benny Schaillee kwam langs, die onlangs bekendmaakte dat hij een vereniging voor eenzame mensen start. “Ik weet wat het is om alleen te zijn, ik heb zelf geen familie meer”, zei hij. En hij is niet alleen. “Vele mensen blijken geïnteresseerd om samen met mij de vereniging op te richten.”