Tearoom en bistro Gelati sluit nu al definitief door coronavirus Claudia Van den Houte

13 maart 2020

17u53 27 Ninove Voor bistro/tearoom Gelati op de Centrumlaan was het vrijdag plots de allerlaatste dag voor de definitieve sluiting.

Nathalie Deraedt, de eigenares van de bekende horecazaak, kondigde eerder al aan dat Gelati na meer dan dertig jaar zou sluiten en omgevormd zou worden tot restaurant JustM. Gelati zou normaal pas op 31 maart definitief stoppen, maar door de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus, werd het plots vandaag de laatste dag voor de zaak. “We begrijpen wel dat sluiten nodig is voor de veiligheid en de gezondheid van de mensen, maar het is jammer dat het nu zo van de ene dag op de andere is”, zegt Nathalie. Ze had een afscheidsevenement gepland op 31 maart, met een gratis ijsje voor alle klanten, maar dat moest dus worden geannuleerd.

“Veel vaste klanten zijn hier vandaag al langs geweest om nog gauw een laatste pannenkoek of ijsje te eten. Ik ga voor vanavond enkele vrienden optrommelen om alle flessen die al open zijn uit te drinken. Anders moeten we alles weggooien. Ook financieel is het een domper om drie weken te moeten sluiten. Zeker omdat er verschillende evenementen gepland stonden die volk met zich meebrengen. We hopen nu vooral dat de termijn voor de maatregelen niet wordt verlengd, zodat restaurant JustM zoals gepland op 10 april kan openen en we de opening niet moeten uitstellen, want dat zouden we een kleine ramp vinden. We zullen wel tot 3 april wachten om producten aan te kopen, maar er zijn al heel wat reservaties. Het zou niet fijn zijn als we die zouden moeten afzeggen. Het enige positieve is dat we nu meer tijd hebben om de zaak om te vormen.”