Team basisschool De Wonderwijzer houdt steunactie voor gezin dat dakloos werd door zware brand Claudia Van den Houte

07 mei 2020

21u56 19 Ninove Leerkrachten en medewerkers van basisschool De Wonderwijzer in Meerbeke hebben een steunactie op poten gezet ten voordele van het gezin dat woensdag haar woning verloor door een hevige brand.

Het gaat om een gezin met vier kinderen, waarvan twee kinderen al meerderjarig zijn. Niemand raakte gewond bij de brand, maar de bungalow aan Kruis in Meerbeke, waar het gezin woonde, is volledig vernield. De familie kreeg een noodwoning van de stad Ninove, en verblijft momenteel in een appartement van het OCMW. De twee minderjarige kinderen, twee jongens, lopen school in basisschool De Wonderwijzer, in het tweede en derde leerjaar. Het team van de school besloot om een actie te starten om het gezin te steunen.

“Een buur van het gezin had een foto op Facebook gezet van de brand”, vertelt Sigrid Ramaut, zorgjuf in de school. “We hadden onmiddellijk te doen met de bewoners, die hun woning in vlammen zagen opgaan. Pas later vernamen we dat het ging om de woning van twee van onze leerlingen. We hebben toen met de collega’s in een chatgroepje direct besloten om iets te doen voor het gezin. De directeur van onze school was daarmee akkoord.”

Massale respons

De leerkrachten en medewerkers riepen in een bericht op Facebook op om handdoeken, lakens, keukengerei, kledij, schoenen, speelgoed, knuffels, schoolgerief,... binnen te komen brengen in de school. Die oproep kreeg massaal gehoor. “De respons die wij op één dag tijd hebben gekregen, is enorm”, zegt Sigrid. “Mensen zijn veel kledij, handdoeken, speelgoed, keukengerei en meer komen binnenbrengen. We willen hen hiervoor van harte bedanken.

“De ouders zullen naar de school komen om te kijken wat ze nodig hebben. Ze zijn heel dankbaar voor de hulp. De moeder was er echt van aangedaan. Het zijn superlieve mensen. Het koppel zou vandaag normaal trouwen, maar ze moesten hun huwelijk al uitstellen door de coronacrisis, en nu dit... Ze hadden de woning pas in november aangekocht en gerenoveerd en plots is alles weg. Momenteel verblijven ze in een klein appartementje in Meerbeke, maar binnen veertien dagen zouden ze een grotere woning in Appelterre ter beschikking krijgen. Hun huis dat is afgebrand, moet volledig heropgebouwd worden.”

Spullen binnenbrengen, is niet meer nodig, maar er wordt wel een nieuwe actie opgestart. “Omdat vele mensen ons kwamen vragen of ze ook centjes konden schenken, starten we een online geldinzamelingsactie.” Mensen kunnen vanaf vrijdag geld doneren via www.doneeractie.nl/hulp-voor-opstart-na-woningbrand/-43623.