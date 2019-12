Taverne Idefix start nieuwe jaar met nieuwe uitbater Claudia Van den Houte

31 december 2019

18u06 0 Ninove Taverne Idefix krijgt een nieuw uitbater. Samuel De Block laat de zaak na zeven jaar over aan Floris Van Wayenberge.

De zaak op de hoek van de Aalstersesteenweg en de Denderhoutembaan, op het kruispunt Slaghmuylder, is al jaren een vaste waarde in Ninove. “Toen ik Idefix in 2013 overnam, was het mijn doel om de zaak zeven jaar lang goed te laten draaien”, vertelt Samuel De Block. “Ik was boekhouder/fiscalist en ik wou eens iets volledig anders doen. Ik wou eens een zwaar beroep uitproberen en ben daarom in de horecasector gestapt. Die zeven jaar zijn nu voorbij en ik heb intussen ook een dochter die ik alle aandacht wil geven. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een perfecte overnemer.” Die vond hij bij zijn personeel. “Ik heb ervoor gezorgd dat de nieuwe eigenaar een gezicht is dat de klanten zouden herkennen.” Floris Van Wayenberge werkt al meer dan zes jaar in taverne Idefix. “Ik heb hier ook altijd mijn studentenjob gedaan”, vertelt Floris. “Ik ben van plan om met de zaak op hetzelfde elan verder te gaan als Samuel.”