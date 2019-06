Taverne Idefix schenkt Oklahoma-barbecue van 3.199 euro weg met zomeractie Claudia Van den Houte

24 juni 2019

17u41 13 Ninove Taverne Idefix in Ninove is haar zomeractie gestart. Wie deelneemt, maakt kans op een Oklahoma-barbecue ter waarde van 3.199 euro.

“Vorig jaar hebben we voor de eerste keer een zomeractie gehouden”, vertelt Samuel De Block van taverne Idefix, op de hoek van de Aalstersesteenweg en de Denderhoutembaan. “Die viel zo goed in de smaak bij onze klanten, dat we ook dit jaar een actie organiseren tijdens de zomermaanden. Op elke tafel ligt er een deelnameformulier waarop klanten hun gegevens moeten invullen. Op zaterdag 31 augustus worden alle formulieren samengebracht en vindt er een trekking plaats. Een onschuldige kinderhand zal bepalen wie de grote winnaar wordt. Die wint een 16" chuckwagon Oklahoma-barbecue ter waarde van 3.199 euro. De actie verloopt in samenwerking met Oklahomas BBQ (www.oklahoma.be).”