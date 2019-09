Tal van Europese specialiteiten op internationale feestmarkt Fiesta Europa Claudia Van den Houte

17 september 2019

12u46 6 Ninove De Europese specialiteitenmarkt Fiesta Europa strijkt op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 september opnieuw neer op de Centrumlaan in Ninove.

Tijdens Fiesta Europa stellen marktkramers uit heel Europa hun kraampjes op met unieke souvenirs, typische streekproducten of culinaire specialiteiten. Behalve gezellig kuieren langs de kraampjes, kunnen de bezoekers ook genieten van een frisse pint of cocktail, een lekkere paella, wokschotel of pizza op het internationaal terras, terwijl de kinderen zich uitleven op de springkastelen in het kinderdorp. Er zijn ook verschillende optredens van Marcell XL, Alice Mae, Elisa en Knappe Koppen en er is sfeervolle livemuziek, die de bezoekers uitnodigt om te dansen en hen nog even in vakantiesfeer doet vertoeven.

Fiesta Europa is te bezoeken op vrijdag 20 september van 12 uur tot 21 uur, op zaterdag 21 september van 10 uur tot 21 uur en op zondag 22 september van 10 uur tot 19 uur. De toegang is gratis.