Tal van eindejaarsactiviteiten tijdens ‘Ninove Wintert’ in stadscentrum Claudia Van den Houte

29 november 2019

17u43 3 Ninove In het Ninoofse stadscentrum vinden er in december tal van eindejaarsactiviteiten plaats onder de noemer ‘Ninove Wintert’, van schaatsen over een winterverwennerij tot ‘ De Warmste Week-tent’.

-Ninove On Ice: De tweejaarlijks schaatspiste is terug. Van vrijdag 6 december tot en met zondag 5 januari zal er geschaatst kunnen worden op de ijspiste op het plein aan Shopping Center Ninia langs de Centrumlaan. De schaatspiste zal dit jaar volledig overdekt zijn. Er is ook een kleine winterkermis aan Ninia.

-Winterverwennerij: Aan het oud stadhuis op het Oudstrijdersplein en in de Beverstraat zijn er op 14 december vanaf 18 uur verschillende vuurshows. Er is vanaf 16 uur ook een goochelshow, muziek, wintervertelsels, Bake Off Ninof 2.0 en er zijn verschillende workshops.

-De Warmste Week-tent: In een tent aan het oud stadhuis zijn er tussen 16 en 20 december verschillende lokale acties in het kader van De Warmste Week. Zo worden ‘De Ninovieters van 2019' in de kijker gezet, is er ‘De Slimste Ninovieter’ - een individuele actuaquiz over ‘de dingen van 2019’, met elke dag een ander thema -, en zijn er wereldse feesttafels.

-Kerstshoppen en Huis van de Kerstman: Op zondag 15, 22 en 29 december kan je kerstinkopen doen. De winkels in het centrum zijn dan in de namiddag open van 14 uur tot 18 uur. Op 21 en 22 december kan je trouwens langsgaan bij de Kerstman in zijn huisje in de Lavendelstraat. Tussen 14 en 31 december kan je je kerstcadeautjes gratis laten inpakken in Ninia Shopping Center. Het winkelcentrum is ook open op zondag 22 en 29 december, telkens van 13 uur tot 18 uur. Alle Ninia-klanten kunnen gratis parkeren tijdens de eindejaarsweekends.

-Kerstmarkten: De bekendste kerstmarkt in Ninove ligt buiten het centrum: de kerstmarkt van Pollare vindt op zondag 15 december vanaf 15 uur plaats in Pollare-Dorp. Op zaterdag 7 december is er de kerstmarkt en kersttruckshow aan de Denderkaai in Ninove en de kerstmarkt in het centrum van Aspelare. Op zaterdag 14 december kan naar Okegem (zaal van de harmonie) of wzc Klateringen om te kerstmarkten.

Een overzicht van alle activiteiten op www.ninove.be/ninove-wintert.