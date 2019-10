Tafeltennisclub viert tienjarig bestaan met als hoogtepunt demonstratiematch tussen Florian Van Acker en Cédric Merchez Claudia Van den Houte

25 oktober 2019

10u03 0 Ninove Tafeltennisclub Ninove viert zaterdag haar tienjarig bestaan met verschillende activiteiten.

De club houdt onder meer een demonstratie voor benjamins van zes tot acht jaar. De kinderen kunnen op een speelse manier kennismaken met de sport onder begeleiding van ervaren trainers. Bezoekers kunnen ook de hele dag lang samen de clubspelers een balletje slaan om de smaak van het tafeltennis te pakken te krijgen. Het hoogtepunt van de dag is een demonstratiematch tussen Florian Van Acker en Cédric Merchez, twee toppers uit het Belgische tafeltennis, rond 16 uur. Cédric Merchez is een A-speler uit de top tien van België en Florian Van Acker won meermaals goud tijdens de Paralympics. Nadien is er nog een optreden van dansgroep Vandaky.

De opendeurdag voor het tienjarig bestaan van TTC Ninove vindt op zaterdag 26 oktober vanaf 10 uur plaats in sporthal Sint-Kristoffel, Schuitstraat 12 in Pollare.