Tachtiger overleeft uitslaande woningbrand in Ninove niet Koen Baten

14 mei 2020

20u17 80 Ninove In de Vrijheidstraat in Ninove is donderdagavond een tachtiger om het leven gekomen bij een zware woningbrand. De man zelf was minder mobiel en had geen schijn van kans om zijn woning nog tijdig te verlaten. De hulpdiensten troffen binnen het levenloze lichaam van de man aan.

De zware brand in de woning ontstond omstreeks 19.45 uur. Het vuur was meteen bijzonder hevig en bracht een enorme rookontwikkeling met zich mee. Achteraan de woning sloegen de vlammen ook uit het raam. Wat de brand heeft veroorzaakt, is op dit moment nog niet duidelijk. Verschillende brandweerposten van de zone Zuid-Oost kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Een uur later was de brand onder controle.



De bewoner, een tachtiger die in een rolstoel zit, woonde alleen in de kleine rijwoning. Hij kon niet meer tijdig naar buiten gaan en overleefde de vuurzee niet. De brandweer trof het slachtoffer aan in de woning. Verschillende buurtbewoners in de Vrijheidstraat moesten hun huis ook even verlaten, omwille van de hevige rookontwikkeling. De straat is bijzonder smal, waardoor de rook zich ook verspreidde richting de andere huizen. Er was ook sprake van mogelijk ontploffingsgevaar, waarom is nog niet duidelijk.

De gezinnen mochten een tijdlang hun woning niet betreden. De brandweer zal vermoedelijk nog wel een tijdje moeten blussen om het vuur volledig te doven. Rond de Vrijheidstraat werd een ruime perimeter ingesteld door de politie om de brandweer hun werk te laten doen.