Taalspeelbad van start met zestig deelnemende kinderen Claudia Van den Houte

13 augustus 2019

12u38 1 Ninove Het Taalspeelbad voor anderstalige kinderen is opnieuw van start gegaan. Nog tot en met 23 augustus worden zestig kinderen van 5 tot 12 jaar op een speelse manier ondergedompeld in het Nederlands.

De stad organiseert het Taalspeelbad al sinds 2011 in de zomervakantie. Dit jaar vond er ook al een Taalspeelbad plaats in de krokusvakantie. Met het Taalspeelbad wil ze ervoor zorgen dat kinderen die thuis weinig of geen Nederlands horen en spreken tijdens de vakanties, een goede start maken op school. Kinderen worden ingeschreven via de basisscholen in Ninove. Elke school krijgt een aantal plaatsen toegewezen voor het Taalspeelbad. De school selecteert welke leerlingen het meeste nood hebben aan taalondersteuning. De monitoren organiseren twee weken lang activiteiten voor de kinderen. Ze spelen spelletjes, knutselen, zingen, dansen en sporten. De groepen gaan ook op uitstap naar de bib, kopen fruit op de markt en gaan langs bij de politie. Zo oefenen ze niet alleen Nederlands, maar leren ze ook Ninove beter kennen.

“We zetten niet alleen in op de kinderen. Ook met de ouders gaan we aan de slag”, vertelt schepen van Sociale Zaken Veerle Cosyns (Samen/CD&V). “Op die manier stimuleren we ouderbetrokkenheid, wat cruciaal is in het integratieproces. We informeren de ouders over de vele mogelijkheden om Nederlands te leren en zich verder te kunnen integreren in onze stad. Bij de start en het einde van het Taalspeelbad zijn de brugfiguur en schoolopbouwwerker van de stad aanwezig. Ze geven informatie over mogelijkheden voor vakantieopvang of vrije tijd voor de kinderen, Nederlands leren of oefenen voor de ouders, over de UiTPAS,... Op het einde van het Taalspeelbad organiseren we een ouderfeest, zodat de ouders ook mekaar beter kunnen leren kennen.”