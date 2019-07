Subsidie voor ontwikkelingssamenwerking kan uitzonderlijk nog tot 15 augustus worden aangevraagd Claudia Van den Houte

01 juli 2019

17u04 2 Ninove Wie een Noord-Zuid-project organiseert, kan daarvoor nog tot en met 15 augustus een subsidie aanvragen. De stad Ninove heeft de termijn voor de subsidieaanvragen verlengd.

Personen, diensten, organisaties en instellingen die willen werken aan het vergroten van het bewustzijn over eerlijke Noord-Zuid-relaties, integratie en duurzaamheid kunnen een subsidie aanvragen. Alle voorwaarden en het aanvraagformulier vind je via www.sociaalhuisninove.be/subsidie-ontwikkelingssamenwerking. De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) zoekt ook nog leden. De raad bestaat uit inwoners en organisaties uit Ninove die werk maken van solidariteit met het Zuiden. De GROS heeft een adviserende en sensibiliserende taak: enerzijds geeft de GROS het stadsbestuur advies over ontwikkelingsprojecten waarvoor subsidies worden aangevraagd, anderzijds wil de GROS ook het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking vergroten bij de inwoners, scholen, bedrijven en verenigingen van de stad. Er zijn geen voorwaarden om lid te worden van de GROS. Wie interesse heeft, kan dat ten laatste op 15 augustus laten weten aan het team Noord-Zuid van het Sociaal Huis via noordzuid@sociaalhuisninove.be of 054/50.50.50.

