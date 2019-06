SU FM wordt na carnavalsradio “plezante volkse radio” Claudia Van den Houte

03 juni 2019

17u11 0 Ninove SU FM is definitief van start gegaan als de nieuwe streekradio in Ninove en Geraardsbergen.

In de aanloop naar carnaval Ninove werd er tien weken lang carnavalsradio gemaakt op 106.6 FM, de frequentie van het nieuwe SU FM. Nu de carnavalsperiode al enige tijd achter de rug is, wil de radio naar eigen zeggen een “plezante volkse radio” worden met verschillende programma’s. Zowel nieuwe als oude stemmen zullen te horen zijn op SU FM.

Enkele gevestigde waarden uit streekradioland zetten zich achter het project, waaronder Luc Vander Putten, beter bekend als Luc Van Praet. “We willen met SU FM de lokale mensen, verenigingen en activiteiten in de kijker zetten. We maken radio voor mensen uit Geraardsbergen én Ninove. Onze groep vrijwilligers is dus ook een mix van van beide steden”, aldus Luc.

SU FM is in Ninove te beluisteren via 106.6 fm en in Geraardsbergen via 106.9 fm of via de website sufm.be. Meer informatie over de programma’s en dj’s vind je ook op de Facebookpagina van SU FM.