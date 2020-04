SU fm maakt radio voor woonzorgcentra om bewoners en personeel te steunen: “Elke dag ander wzc in de kijker” Claudia Van den Houte

13 april 2020

14u05 2 Ninove SU fm, de lokale radiozender in de streek Ninove-Geraardsbergen-Lierde, gaat speciale radio-uitzendingen maken om de bewoners en het personeel van woonzorgcentra in de regio een hart onder de riem te steken.

Het team van SU fm start op zaterdag 18 april met het speciale radioprogramma. Er wordt elke dag telkens één woonzorgcentrum in de kijker gezet. Tussen 12 uur en 14 uur wordt er steeds ook muziek gedraaid voor alle bewoners en het personeel. “We willen met deze attentie een beetje licht brengen voor bewoners en personeel van alle woonzorgcentra uit onze streek” zegt radiodeejay Renata van SU fm. “We hopen zo bewoners en familie dichter bij elkaar te brengen. Al elf woonzorgcentra reageerden heel enthousiast en dankbaar op ons initiatief.”

SU fm doet ook een warme oproep aan alle familieleden en vrienden die iemand kennen in een woonzorgcentrum in onze streek. Tijdens twee uur hartverwarmende radio brengen ze bij SU fm groetjes en verzoekjes van, maar ook voor de woonzorgcentra. Wie zelf een liedje of boodschap wil doorgeven, kan dat via sufm.be

Na de eerste uitzending op zaterdag 18 april volgt meteen de ‘Samen sterk top 50' om 14 uur. Die bestaat uit vijftig liedjes in het teken van hoop en sterkte. “De top is speciaal voor alle mensen die nog aan het werk zijn en voor ons zorg dragen, maar ook voor de mensen die thuis zitten en sterk zijn om de regels na te leven en niet buiten te komen.”