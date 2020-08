Studieruimte in buurthuis Berdam terug open vanaf maandag Claudia Van den Houte

05 augustus 2020

16u25 0 Ninove Studenten kunnen vanaf maandag 10 augustus opnieuw terecht in buurthuis Berdam.

De voormalige Sint-Theresiakerk of ‘nieuwe kerk’ wordt tijdens de blokperiodes ingericht als studieruimte. Dezelfde maatregelen blijven van kracht als tijdens de vorige blokperiode. De studenten zullen op voldoende afstand van elkaar zitten, zodat er maar plaats is voor maximaal veertig mensen. De studenten zullen ook een mondmasker moeten dragen bij het rondlopen. Als ze aan hun tafel zitten, is het mondmasker niet verplicht. Reserveren is noodzakelijk en kan vanaf donderdag 6 augustus om 20 uur via de Facebookpagina’s ‘Studeren in Ninove’ of ‘Jeugddienst Ninove’.