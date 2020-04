Streetartkunstenaar Myra blijft Ninoofse straten opfleuren met dieren: “Hopelijk leert coronacrisis hoe kostbaar momenten met elkaar zijn” Claudia Van den Houte

23 april 2020

18u26 0 Ninove Wie een wandeling door het Ninoofse stadscentrum maakt, kan er niet meer naast kijken: Alsmaar meer streetart-figuren fleuren het straatbeeld op. De kunstenaar achter de dieren met mondmasker - artiestennaam ‘Myra’ - wil voorlopig anoniem blijven, maar hij gaf ons wel uitleg over zijn opvallende streetart. “Ik hoop met mijn beestjes de mensen een hart onder de riem te steken en wat kleur te brengen in deze donkere tijd”, aldus de 37-jarige Ninovieter en dierenliefhebber. Opvallend: hij is nog maar twee weken bezig met streetart.

De eerste dieren met mondmasker doken bijna twee weken geleden op in de centrumstraten van Ninove. De graffiti-figuren verwijzen naar de coronacrisis. Ze beelden dieren uit die een mondmasker dragen en zijn vooral aangebracht op elektriciteitskasten en elektriciteitscabines, maar ook op gebouwen. En er duiken alsmaar meer graffiti-figureren op in het straatbeeld. Naast onder meer neushoorns, apen, eekhoorns en vogels, zijn er nu ook flamingo’s, katten en honden te zien. Opmerkelijk is dat de meest recente dieren hun mondmasker lijken afgedaan te hebben, een teken van hoop dat het normale leven uiteindelijk zal terugkeren.

De figuren zijn ondertekend met de artiestennaam ‘Myra’. De streetartkunstenaar wil zijn identiteit voorlopig geheimhouden, maar wou wel wat uitleg geven over zichzelf en zijn streetart. Hij is een geboren en getogen Ninovieter, die nog steeds in Ninove woont, al 37 jaar. Hij bevestigt de link tussen zijn streetart en de coronacrisis. “Ik werk nog steeds tijdens de coronacrisis en word dagelijks geconfronteerd met alle aanpassingen en moeilijkheden daarrond: De temperatuur wordt telkens opgemeten bij het naar binnen gaan, er worden uiteraard geen handen meer geschud, er worden mondmaskers gedragen, enzovoort. We moeten nu eenmaal door een moeilijke periode. Met mijn beestjes hoop ik de mensen een hart onder de riem te steken en wat kleur te brengen in deze donkere tijd”, vertelt hij.

Betekenis achter dieren

Achter zijn streetart-figuren lijkt er een boodschap te zitten, maar welke dat is, laat Myra in het midden. “De betekenis achter mijn dieren mogen de mensen voor zichzelf bepalen. Hebben wij het dierenrijk te lang mishandeld en willen zij zich nu beschermen tegenover ons? Willen ze ons waarschuwen en tonen hoe het moet? Of willen ze gewoon een lach op ons gezicht toveren als we ze ontdekken wanneer we eenzaam door de straten dolen?”

Opvallend genoeg is hij nog niet lang bezig met streetart. “Creatief ben ik wel altijd al geweest en de laatste jaren heb ik enkele dingen gemaakt waar ik wel fier op ben, maar met streetart ben ik pas twee weken geleden begonnen. And I like it!” Hij is van plan om nog even te blijven verdergaan met de corona-streetart. “Er staan zeker nog enkele beestjes klaar.”

Overdonderd door aandacht

Er kwamen al heel wat positieve reacties op de streetartfiguren. Wandelaars blijven vaak even staan om naar de figuren te kijken. “Ik had hier en daar al laten vallen dat ik de stad wat ging opfleuren, maar ik had totaal niet verwacht dat het zo snel opgepikt zou worden door de media en ik was eerlijk gezegd nogal overdonderd door de aandacht en positieve reacties”, klinkt het. “Momenteel ben ik enkel bezig met werken, tekenen en spuiten, en dat kon ik niet zonder mijn familie, vrienden en team op het werk. Hopelijk leert de mensheid door de crisis die we nu meemaken dat de momenten die we met elkaar kunnen delen kostbaar zijn en weten ze die in de toekomst nog meer te waarderen. Ik hoop ook dat mensen hun hart meer openstellen voor de dieren.”